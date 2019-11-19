Зеленский извинился перед журналистами, что пришел на пресс-конференцию небритым, пояснил причину

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил свою небритость предрассудками и пообещал привести себя в порядок по возвращению в Украину захваченных осенью минувшего года Российской Федерацией военных судов.

"Я хочу извиниться, что не бритый. Это не просто так. У нас есть такое украинское слово… - "забобоны" (рус. предрассудки – ИФ). Чисто украинское слово, очень классное слово, я очень люблю. Такой есть "забобон". Знаете: сейчас я жду корабли - корабли вернутся, тогда побреюсь", - сказал Зеленский на совместной с премьер-министром Чехии пресс-конференции во вторник в Киеве.