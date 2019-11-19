Зеленский: в Нормандском формате нужно начать разговор о возможностях проведения местных выборов в ОРДЛО после вывода оттуда всех НВФ

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на встрече в нормандском формате следует начать обсуждение возможностей проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), которые могут пройти после введения с этих территорий всех незаконных вооруженных формирований.

"Есть серьезные вопросы, связанные с безопасностью, гуманитарные вопросы. Есть вопросы, связанные с местными выборами. То есть мы должны говорить о возможностях проведения местных выборов после того, как там не будет никаких военных незаконных формирований,. Начать этот разговор мы должны", - сказал он на брифинге во вторник после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".