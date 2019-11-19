Тимошенко Зеленскому: Хотелось говорить с Вами о судьбе страны, но Вы выбрали другой тон

Лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко сожалеет в связи с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского в ее адрес.

"Хотелось бы говорить с Вами, Владимир Александрович, о судьбе страны, но Вы выбрали другой тон. Жаль", - написала Тимошенко на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

"Напомню Вам, что есть еще одна давняя украинская традиция. Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джек-пот! А дальше все по сценарию… Словом, ждем Вас на корпоративах… Можно со своим пианино", - добавила Тимошенко.