Политика

13:41 19.11.2019

Главы МИД стран НАТО соберутся для завершения подготовки к саммиту Альянса

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Главы МИД стран НАТО соберутся для завершения подготовки к саммиту Альянса

Министры иностранных дел стран НАТО в среду в Брюсселе завершат подготовку к саммиту Альянса, который состоится в декабре текущего года в Лондоне, и примут решение о признании космоса в качестве сферы операций.

"Я ожидаю, что министры примут решение признать космическое пространство в качестве сферы операций наряду с сушей, морским, воздушным и киберпространством. Комсос важен для обороны и сдерживания, которые осуществляет НАТО, для раннего предупреждения, связи и навигации. Около 2 тыс. спутников находятся на орбите вокруг Земли, около половины из них принадлежит странам НАТО, поэтому признание космоса в качестве сферы операций станет чётким знаком, что мы продолжаем усиливать наши сдерживание и оборону во всех сферах", - сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе во вторник.

Он подчеркнул, что речь не идёт о милитаризации космоса. "Наш подход останется оборонительным и будет полностью соответствовать нормам международного права. НАТО не намерено развертывать оружие в космосе, но мы должны обеспечить поддержку в космосе для наших миссий и операций", - сказал Столтенберг.

По словам генсека НАТО, министры также рассмотрят роль Альянса в борьбе с терроризмом, кроме того, в повестке дня вопрос противодействия гибридным угрозам, а также возвращение Россией Украине трех суден, захваченных годом ранее.

"Мы также обсудим другие стратегические вопросы, включая Россию, последствия подъема Китая, будущее контроля над вооружениями и энергетическую безопасность", - сообщил он.

Вместе с тем, Столтенберг констатировал, что среди союзников существуют разногласия по ряду вопросов: торговля, климат, иранская ядерная сделка и ситуация на северо-востоке Сирии.

"Но различия и сомнения среди союзников не являются чем-то новым. Несмотря на них, НАТО становится только сильнее, и мы продолжаем обеспечивать безопасность почти для 1 млрд людей. Мы укрепляем наше сдерживание и оборону и выделяем больше сил с большим уровнем готовности, реагируем на кибернападения и гибридные угрозы. Мы играем ключевую роль в борьбе с международным терроризмом, в том числе посредством миссий по учебной подготовке в Афганистне и Ираке", - рассказал он.

Генсек НАТО также рассказал, что пятый год подряд наблюдается рост оборонных расходов в европейских странах НАТО и Канаде, в оборону инвестируется более $100 млрд. "Это беспрецедентный прогресс и мы полны решимости сохранить эту динамику", - отметил Столтенберг.

Теги: #столтенберг #нато #саммит
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