Зеленский хотел бы разговора в "нормандском формате" о конкретных сроках прекращения войны на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский намерен говорить на встрече в "нормансдком формате" (Украина, Германия, Франция и РФ) о конкретных сроках прекращения войны на Донбассе.

"Каждый день мы можем говорить о прекращении войны на Донбассе, возвращении наших территорий. Но мы не можем просто об этом говорит -, нужно договариваться о возвращении наших территорий. Я говорю о сначала понятных каких-то сроках", - сказал он на брифинге во вторник после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о своих ожиданиях от встречи в Париже.

Зеленский указал, что "хочет говорить о возвращении, деоккупации Донбасса с какими-то более-менее четкими сроками".

"Мы об этом будем говорить. Я буду поднимать этот вопрос", - сказал президент Украины.

Как сообщалось, лидеры стран нормандской четверки могут провести встречу в Париже 9 декабря.