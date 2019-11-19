Политика

13:39 19.11.2019

Зеленский хотел бы разговора в "нормандском формате" о конкретных сроках прекращения войны на Донбассе

1 мин читать
Зеленский хотел бы разговора в "нормандском формате" о конкретных сроках прекращения войны на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский намерен говорить на встрече в "нормансдком формате" (Украина, Германия, Франция и РФ) о конкретных сроках прекращения войны на Донбассе.

"Каждый день мы можем говорить о прекращении войны на Донбассе, возвращении наших территорий. Но мы не можем просто об этом говорит -, нужно договариваться о возвращении наших территорий. Я говорю о сначала понятных каких-то сроках", - сказал он на брифинге во вторник после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о своих ожиданиях от встречи в Париже.

Зеленский указал, что "хочет говорить о возвращении, деоккупации Донбасса с какими-то более-менее четкими сроками".

"Мы об этом будем говорить. Я буду поднимать этот вопрос", - сказал президент Украины.

Как сообщалось, лидеры стран нормандской четверки могут провести встречу в Париже 9 декабря.

Теги: #нормандский_формат #зеленский #оос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:46 19.11.2019
Чехия пригласила Зеленского на встречу Вышеградской четверки

Чехия пригласила Зеленского на встречу Вышеградской четверки

14:24 19.11.2019
Зеленский считает, что сама по себе встреча в Нормандском формате уже успех, но нужны и конкретные результаты

Зеленский считает, что сама по себе встреча в Нормандском формате уже успех, но нужны и конкретные результаты

14:20 19.11.2019
Зеленский извинился перед журналистами, что пришел на пресс-конференцию небритым, пояснил причину

Зеленский извинился перед журналистами, что пришел на пресс-конференцию небритым, пояснил причину

14:00 19.11.2019
Зеленский хотел бы конкретики по вопросу обмена "всех на всех" на встрече в Нормандском формате

Зеленский хотел бы конкретики по вопросу обмена "всех на всех" на встрече в Нормандском формате

13:56 19.11.2019
Зеленский: в Нормандском формате нужно начать разговор о возможностях проведения местных выборов в ОРДЛО после вывода оттуда всех НВФ

Зеленский: в Нормандском формате нужно начать разговор о возможностях проведения местных выборов в ОРДЛО после вывода оттуда всех НВФ

13:51 19.11.2019
Тимошенко Зеленскому: Хотелось говорить с Вами о судьбе страны, но Вы выбрали другой тон

Тимошенко Зеленскому: Хотелось говорить с Вами о судьбе страны, но Вы выбрали другой тон

13:35 19.11.2019
Зеленский надеется на встречу "нормандской четверки" в ближайшие недели

Зеленский надеется на встречу "нормандской четверки" в ближайшие недели

13:26 19.11.2019
"Формулу Штайнмайера" можно имплементировать лишь после создания условий для выборов на Донбассе, то есть нескоро, отмечает посол Германии

"Формулу Штайнмайера" можно имплементировать лишь после создания условий для выборов на Донбассе, то есть нескоро, отмечает посол Германии

13:09 19.11.2019
Боевики один раз обстреляли украинские позиции с полуночи на Донбассе, потерь нет – Минобороны

Боевики один раз обстреляли украинские позиции с полуночи на Донбассе, потерь нет – Минобороны

12:54 19.11.2019
"Минск" будет продолжаться, даже если не удастся договориться о политических шагах урегулирования на Донбассе – посол Фельдгузен

"Минск" будет продолжаться, даже если не удастся договориться о политических шагах урегулирования на Донбассе – посол Фельдгузен

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: в Нормандском формате нужно начать разговор о возможностях проведения местных выборов в ОРДЛО после вывода оттуда всех НВФ

"Формулу Штайнмайера" можно имплементировать лишь после создания условий для выборов на Донбассе, то есть нескоро, отмечает посол Германии

Украине нужно достичь верховенства права и провести судебную реформу, чтобы приходили инвестиции – посол Германии

"Минск" будет продолжаться, даже если не удастся договориться о политических шагах урегулирования на Донбассе – посол Фельдгузен

Зеленский: Тимошенко предлагала свои кандидатуры на важные должности в обмен на поддержку в Раде

ПОСЛЕДНЕЕ

Омбудсмен Денисова обсудила с лидером крымскотатарской диаспоры в Стамбуле сотрудничество по освобождению удерживаемых в РФ и Крыму

Украина и Франция подписали договор об изготовлении и обслуживании 20 патрульных кораблей

Партия "Голос" призывает ратифицировать протокол Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта

Главы МИД стран НАТО соберутся для завершения подготовки к саммиту Альянса

В НАТО приветствуют возвращение Украине РФ захваченных суден

Украине нужно достичь верховенства права и провести судебную реформу, чтобы приходили инвестиции – посол Германии

Разумков посетит с рабочим визитом Днепр, Запорожье и Мариуполь

Новый законопроект о медиа может быть зарегистрирован в Раде уже в декабре - эксперт

Премьер Украины призвал инвесторов обращаться в Комиссию по защите бизнеса при возникновении проблем с госорганами

Зеленский: Тимошенко предлагала свои кандидатуры на важные должности в обмен на поддержку в Раде

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА