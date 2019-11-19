Политика

13:02 19.11.2019

Украине нужно достичь верховенства права и провести судебную реформу, чтобы приходили инвестиции – посол Германии

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Украине нужно достичь верховенства права и провести судебную реформу, чтобы приходили инвестиции – посол Германии

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен (Anka Feldhusen) призвала украинские власти провести судебную реформу и добиться верховенства права в стране, чтобы в Украину приходили новые инвесторы.

"Для того чтобы эффективно бороться со всеми постсоветскими симптомами, украинская экономика должна развиваться, для этого должны приходить инвестиции. Я всегда с радостью призываю немецкие компании приходить сюда, но Украине также нужно делать свою домашнюю работу, в частности, достичь верховенства права и провести судебную реформу. Потому что инвесторов пугает, когда они не чувствуют, что могут защитить себя", - сказала посол в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он также подчеркнула необходимость борьбы с коррупцией.

Говоря о земельной реформе, Фельдгузен заявила, что понимает обеспокоенность украинцев земельной реформой. "Я слышала, что президент Зеленский отметил необходимость референдума по этому вопросу (продажи земли иностранцам - ИФ). Я могу это понять, но я также надеюсь, что, например, у немецких фермеров, которые уже давно здесь обрабатывают землю, будет возможность купить эту землю", - отметила посол Германии.

Фельдгузен заявила, что понимает, что земельная реформа является чувствительным вопросом для украинцев.

При этом она отметила, что во многих странах мира есть прекрасные примеры, как можно организовать и ограничить скупку земли иностранцами.

"Мы, конечно, считаем, что введение рынка земли - это очень важный шаг для украинцев, это однозначно будет толчком для экономики", - подчеркнула посол.


Полный текст интервью с Фельдгузен будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #реформа #фельдгузен #судебная_реформа #германия
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