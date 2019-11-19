Политика

12:54 19.11.2019

"Минск" будет продолжаться, даже если не удастся договориться о политических шагах урегулирования на Донбассе – посол Фельдгузен

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"Минск" будет продолжаться, даже если не удастся договориться о политических шагах урегулирования на Донбассе – посол Фельдгузен

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен выразила уверенность, что переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске по урегулировании конфликта на востоке Украины продолжатся даже в том случае, если не будет достигнуто соглашение по политическим шагам.

"Минск" будет продолжаться даже без политического урегулирования. Это практичная и удобная площадка, чтобы все могли друг с другом говорить", - сказала дипломат в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Так, посол уверена, что в рамках минской площадки можно предпринять шаги для улучшения и людей.

"Например, можно обсуждать вопрос упрощения процедуры пересечения линии разграничения, это можно делать в рамках "Минска" - маленькие вещи для людей", - пояснила Фельдгузен.

Она отметила, что минские соглашения были согласованы во время фазы острых боевых действий.

"Это был тот компромисс, которого тогда можно было достичь. Сейчас, конечно, другие условия, чем тогда, но минские договоренности - это та структура, которая может помочь найти решение конфликта. Я в это верю, как и мои коллеги", - уточнила Фельдгузен.

При этом она признала, что многое в решении конфликта зависит от желания российского руководства.

"Конечно, многое зависит от России, а также от того, на что согласится украинское общество", - добавила посол.

Дипломат также вспомнила закон об особом порядке местного самоуправления на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, который прекращает свое действие в конце 2019 года.

"Мы не знаем, что будет предусмотрено в новом законе, это будет определено путем обсуждения и поиска компромиссов среди населения Украины. Это не легко, но это единственный сейчас путь", - резюмировала она.


Полный текст интервью с Фельдгузен будет размещен на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #оос #ткг #фельдгузен
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