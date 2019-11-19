Политика

11:47 19.11.2019

Новый законопроект о медиа может быть зарегистрирован в Раде уже в декабре - эксперт

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Новый законопроект о медиа может быть зарегистрирован в Раде уже в декабре - эксперт

Эксперт по вопросам медийного права и член рабочей группы по подготовке законопроекта о медиа Игорь Розкладай прогнозирует, что документ может быть зарегистрирован в парламенте уже в декабре этого года.

"У нашей рабочей группы по подготовке законопроекта о медиа есть четкие дедлайны, когда мы должны представить его текст. Я не исключаю, что мы зарегистрируем его уже в декабре этого года", - сказал Розкладай во время презентации законопроекта на конференции "Медиа право".

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров разработать законопроект о требованиях и стандартах новостей до 31 декабря 2019 года.

Соответствующий указ №837/2019 обнародован пресс-службой президента. Согласно тексту документа, Кабмин обязан разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады ряд законопроектов, регулирующих деятельность медиа в стране.

"Разработка и внесение на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроектов по урегулированию деятельности медиа в Украине, предусмотрев, в частности, положение о требованиях и стандартах новостей, механизмах предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения", - говорится в тексте указа.

От Кабмина также ожидается разработка законопроектов, согласно которым физическим и юридическим лицам страны-агрессора будет запрещено владеть или финансировать медиа в Украине.

Кроме того, Кабмин обязан предусмотреть усиление ответственности за нарушение законодательства об информации.

13 ноября Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики на открытом заседании провел презентацию концепции и ключевых положений, которые могут лечь в основу нового законопроекта. Концепция законопроекта предполагает изменения в законы "О печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине" (1993), "Об информационных агентствах" (1995), "О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов" (1997), "О порядке освещения деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в Украине средствами массовой информации" (1997), "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" (2005), "О телевидении и радиовещании" (2006).

Концепция также предусматривает противодействие влиянию Российской Федерации на отечественное информпространство. В частности гражданам, юрлицам и компаниям, где граждане или юрлица из РФ являются акционерами или бенефициарами, будет запрещено быть владельцами или совладельцами медиа в Украине. Кроме россиян этого не смогут сделать чиновники или основанные ими юрлица, государственные органы и компании с непрозрачной структурой собственности. Исключением для второго случая станет НСТУ и телеканал "Рада".

Инициатива для законопроекта "О медиа" также вводит более жесткую отчетность для СМИ и предлагает обязать самих собственников изданий страховать журналистов от возможных рисков их деятельности.

Отдельно также на рассмотрение комитета выносилась идея Ткаченко о введении системы "финансовый fair play". Она предусматривает введение санкций против неприбыльных медиа, которые, как считает Ткаченко, поможет вывести СМИ из-под контроля политиков и крупного бизнеса.

Изменения также могут коснуться и Нацсовета по вопросам телерадиовещания. Его полномочия расширят и попытаются сделать максимально независимым от политической конъюнктуры.

Теги: #медиа #законопроект #эксперты #мнение
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