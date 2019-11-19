Политика

09:50 19.11.2019

Россияне вообще не смогут покупать украинскую с/х землю и будет предусмотрен механизм спецконфискации в пользу государства – уполномоченный Зеленского

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Россияне вообще не смогут покупать украинскую с/х землю и будет предусмотрен механизм спецконфискации в пользу государства – уполномоченный Зеленского

Уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко подчеркивает, что при наличии граждан Российской Федерации среди основателей украинских компаний, покупающих украинскую землю сельскохозяйственного назначения, будет применяться механизм спецконфискации собственности в пользу государства, прописанный в законе о рынке земли.

"В законе будет четко прописано, в переходных положениях, что вопрос о допуске иностранцев (к покупке с/х земли – ИФ) только через всеукраинский референдум. До этого момента – никаких иностранцев. Россияне в принципе не обсуждаются. Это страна-агрессор, они ни при каких обстоятельствах не будут покупать землю. Если по каким-то механизмам где-то появляются россияне, мы осуществляем спецконфискацию в доход государства. В законе эта санкционная норма будет четко прописана", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, в законе четко будет прописано, что основателями имеющих право покупать землю украинских компаний могут быть только граждане Украины, у которых нет двойного гражданства, которые проживают на территории Украины и исключительно они являются основателями этих юридических лиц.

"У нас будут прямые корпоративные отношения. То есть не оффшор на Кипре, потом еще один оффшор, а потом какое-то лицо будет основателем. Мы это делаем для того, чтобы была прозрачная структура собственности юридических лиц", - отметил Лещенко.

Уполномоченный президента Украины указал, что украинское общество не принимает продажу земли иностранцам, поэтому Владимир Зеленский четко заявил, что этот вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

Теги: #рф #зеленский #лещенко #земельная_реформа
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