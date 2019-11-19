Политика

09:31 19.11.2019

Денисова передала омбудсмену Турции список удерживаемых в РФ и Крыму украинцев

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Денисова передала омбудсмену Турции список удерживаемых в РФ и Крыму украинцев

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова передала омбудсмену Турции Шерефу Малкочу список с информацией о 115 гражданах Украины, в том числе о 87 крымских татарах, которые находятся в местах несвободы на территории РФ и временно оккупированного Крыма.

"Во время встречи говорили о самом важном – возвращении домой наших 115 граждан, которые находятся в местах несвободы на территории РФ и временно оккупированного Крыма", - написала Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук.

Уполномоченный Верховной Рады сообщила, что коллега из Турции "пообещал усилить сотрудничество и помощь в борьбе за возвращение наших граждан на украинские территории".

Денисова находится с рабочим визитом в Турции.

Теги: #крым #рф #татары #турция #денисова
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