Политика

16:49 18.11.2019

РФ надеется, что участники саммита в "нормандском формате" подтвердят безальтернативность Минских соглашений – Лавров

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РФ надеется, что участники саммита в "нормандском формате" подтвердят безальтернативность Минских соглашений – Лавров

Москва рассчитывает, что участники саммита в "нормандском формате" в Париже подтвердят безальтернативность выполнения Минских соглашений, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы рассчитываем на то, что они используют свои отношения с официальным Киевом для того, чтобы и там осознали безальтернативность движений именно в направлении полного выполнения минского комплекса мер", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

Лавров подчеркнул, что такие сигналы из Парижа и Берлина важны, особенно на фоне "противоречивых сигналов", поступающих из Киева.

"Особенно мы, конечно, рассчитываем, что наши французские коллеги как хозяева нормандского саммита, чтобы снять какие-либо двусмысленности, и чтобы этот саммит четко подтвердил незыблемость и безальтернативность движения к выполнению минского комплекса мер", - отметил он.

15 ноября стало известно, что саммит "нормандского формата" с участием лидеров Франции, России, Германии и Украины запланирован на 9 декабря в Париже. Об этом в сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на канцелярию президента Франции.

В "нормандский формат" по урегулированию ситуации на Донбассе входят Украина, Германия,,Франция и РФ.

Теги: #лавров #рф #нормандский_формат
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