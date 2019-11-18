Политика

12:49 18.11.2019

В пресс-службе Порошенко называют "российским заказом" проект подозрения 5-му президенту

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В пресс-службе Порошенко называют "российским заказом" проект подозрения 5-му президенту

 Пресс-служба пятого президента Украины Петра Порошенко называет российским заказом для причинения вреда репутации проект подозрения в отношении Порошенко, подготовленный Государственным бюро расследований в рамках дела по назначению членов Высшего совета юстиции.

"Так называемый проект подозрения", о котором написал в Телеграм-канале заместитель главы администрации Януковича Портнов, в потом скопировала пресс-служба ГБР, является ни чем иным как российским заказом на причинение вреда репутации пятого президента, а также попыткой препятствовать Петру Порошенко в ряде встреч с иностранными лидерами на саммите Европейской народной партии в Хорватии и на форуме безопасности В Галифаксе (Канада)", - сказано в сообщении

Головань убежден, что решение директора ГБР Романа Трубы по проекту подозрения Порошенко обусловлено не только предстоящим увольнением Трубы, но и решением Шевченковского районного суда Киева, который обязал закрыть данное уголовное производство.

Теги: #гбр #порошенко #портнов
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