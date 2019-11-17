Политика

17:18 17.11.2019

Минздрав намерен разработать новый законопроект "О психическом здоровье" – Скалецкая

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Минздрав намерен разработать новый законопроект "О психическом здоровье" – Скалецкая

Министерство здравоохранения Украины планирует разработать новый законопроект "О психическом здоровье", сообщила глава ведомства Зоряна Скалецкая.

На своей странице в соцсети Фейсбук она написала, что законопроект "должен полностью сломать унаследованную советскую организационную структуру, стратегии и практики системы охраны психического здоровья".

Скалецкая сообщила, что на встрече с представителями посольства Литвы в Украине договорились о "поддержке Украины в строительстве системы социализации лиц с психическими расстройствами".

Среди приоритетов министр назвала активное привлечение лиц с психическими и интеллектуальными нарушениями и их родственников к диалогу в строительстве новой системы.

Теги: #скалецкая #планы #медреформа #минздрав
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