Политика

15:50 17.11.2019

Министерство экономики уволило 47 руководителей госпредприятий и госслужащих категории А – Милованов

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Министерство экономики уволило 47 руководителей госпредприятий и госслужащих категории А – Милованов

Министерство экономики уволило 47 руководителей госпредприятий и госслужащих категории А, сообщил глава ведомства Тимофей Милованов.

"Перезагрузка власти. На сегодня Министерство экономики уволило 47 руководителей госпредприятий и госслужащих категории А. На все позиции в соответствии с законодательством назначается исполняющий обязанности и открывается конкурс", - написал министр экономики на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.

Милованов отметил, что решение об увольнении принимаются коллегиально: министром экономики и его заместителями. "Мы рассматриваем каждый случай отдельно, и голосуем. У нас есть четкие критерии: финансовые результаты, выполнение КPІ и задач, репутация (особенно в области коррупции), командность работы", - пояснил он.

Глава Минэкономики подчеркнул, что все предприятия продолжают работать в штатном режиме.

Теги: #кадры #милованов #минэкономики
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