Прямой взаимосвязи между проведением "нормандского саммита" и принятием закона об особом статуе Донбасса нет – Песков

Проведение встречи лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, РФ, Франция, Германия) напрямую не взаимосвязано с принятием закона об особом статусе Донбасса, но этот вопрос является краеугольным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, прямой здесь взаимосвязи нет, но, безусловно, все рассчитывают на то, что украинская сторона понимает, как они дальше будут себя вести, и то, что они будут делать с этим законом. Потому что закон, конечно, такой краеугольный. Мы не знаем, каким может быть другой закон, а главное, его предстоит согласовать с ДНР и ЛНР", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия-1" (ВГТРК).

"А до сих пор Киев исключает (возможность) прямых контактов (с Донецком и Луганском - ИФ). Как они будут согласовывать, в каком формате, то есть тогда появится больше знаков вопроса", - отметил пресс-секретарь президента РФ.

Так Песков ответил на вопрос, означает ли, что до того, как появится ясность по закону "Об особом статусе Донбасса", лидеры "нормандской четверки" не будут проводить встречу.