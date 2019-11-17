В Николаевской области ликвидировали пожар дизельного поезда

В Николаевской области в субботу сгорели тягач и последний вагон дизельного поезда, который ехал по маршруту "Колосовка-Николаев".

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 13.23, в 14.00 пожар локализовали и через полчаса ликвидировали. "Пострадавших во время пожара нет", - сообщается на сайте Управления Госслужбы по ЧС в Николаевской области.

В сообщении отмечается, что огнем были охвачены тягач и последний вагон поезда, "другие вагоны с пассажирами отцепили и отправили на место назначения по маршруту до прибытия спасателей".

Причину возникновения пожара устанавливают правоохранительные органы.