Политика

14:21 17.11.2019

Лидеры стран "нормандской четверки" могут встретиться до конца года – помощник президента РФ Ушаков

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Лидеры стран "нормандской четверки" могут встретиться до конца года – помощник президента РФ Ушаков

Саммит "Нормандской четверки" (Украина, РФ, Франция, Германия) будет проведен до конца этого года, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Возможна, да. Я думаю, что в этом году вполне будет шанс провести. Я не могу сказать конкретные сроки, потому что они ещё пока обсуждаются, но очевидно в этом году ", - сказал Ушаков в эфире телеканала Россия-1 (ВГТРК).

Так он ответил на вопрос, возможно ли теперь проведение встречи лидеров "нормандской четверки" с учетом того, что разведение сил на Донбассе состоялось.

Отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь о встрече в конце ноября, Ушаков сказал: "Если меня спрашивать, то до конца года будет проведена, да".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе также сказал, что встреча может состояться до конца года. "Скорее мы исполнены оптимизма на тот счет, что состоится до (до конца года - ИФ), потому что конкретных сроков пока нет", - сказал Песков.

Теги: #рф #нормандський_формат #ушаков
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