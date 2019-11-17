Политика

13:46 17.11.2019

Россия возвращает Украине буксир и катера, задержанные в 2018 году в районе Керченского пролива

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Россия возвращает Украине буксир и катера, задержанные в 2018 году в районе Керченского пролива

Корабли, задержанные российскими пограничниками год назад в ходе инцидента в Керченском проливе, передают Украине, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов.

"По моей информации, корабли прямо сейчас выводят из Керчи для передачи Украине", - сказал он.

Полозов пояснил, что передача кораблей украинской стороне может свидетельствовать как об исключении их из числа вещественных доказательств, так и о передаче на ответственное хранение.

"Пока мы об этом ничего не знаем, возможно, их исключили из числа вещдоков, но и вполне может быть, что их передают Украине на ответственное хранение. Думаю, что когда мы перейдём к изучению вещественных доказательств по делу, то узнаем причины передачи кораблей", - сказал он.

На своей странице в соцсети Фейсбук Полозов напомнил о том, что Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая этого года вынес приказ о применении обеспечительных мер.

Адвокат напомнил, что в начале сентября военнопленным украинским морякам была изменена мера пресечения и они смогли вернуться в Украину. "Таким образом подпункт 1 (b) приказа трибунала российскими властями был выполнен", - написал он.

Полозов отметил, что то же самое касается подпункта 1 (a), о возвращении кораблей. "Прямо сейчас корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны-Капу" выводят из Керчи. После их передачи Украине, Российская Федерация сможет предоставить отчёт трибуналу ООН о выполнении двух пунктов майского приказа", - подчеркнул он.

При этом адвокат считает, что после возвращения в Украину захваченных моряков и их кораблей, "естественным и разумным завершением всей этой истории в России должно быть прекращение уголовного дела против моряков".

Теги: #полозов #рф #буксир #крым #катер #азовское_море #керченский_пролив
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