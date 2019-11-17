Политика

12:27 17.11.2019

Лукашенко решил баллотироваться на выборах президента Беларуси в 2020 году

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Лукашенко решил баллотироваться на выборах президента Беларуси в 2020 году

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что планирует выдвигаться на следующих президентских выборах в 2020 году.

"Я свою кандидатуру предложу на этих выборах, но если я буду чувствовать, что вы категорически против, то, конечно, я буду переживать, но, тем не менее, вы должны мою кандидатуру отвергнуть на выборах", - сказал Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.

По его словам, он не обидится, если его не поддержат на каких-то выборах.

Однако, продолжил президент, "если вы цените стабильность, эту действительность, развитие нашего государства, спокойное, чтобы вас не продали, не загнали куда-то, суверенитет, независимость, то вы сами должны прийти и сказать: президент, ты еще здоров, баллотируйся, пожалуйста".

Теги: #лукашенко #выборы #беларусь
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