Установлены личности погибших от взрыва гранаты в киевском общежитии

По предварительной информации, в киевском общежитии на улице Карла Маркса в субботу вечером взорвалась граната, сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

"Личности погибших установлены. Они работали в Киеве: один охранником, а второй – на стройке. По этому факту будет открыто уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - цитирует Крищенко отдел коммуникации полиции Киева.

Как сообщалось, около 21.00 16 ноября в столичную полицию поступило сообщение о взрыве в общежитии на улице Карла Маркса (Деснянский район). В результате взрыва смертельные ранения получили два человека.