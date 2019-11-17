Политика

12:04 17.11.2019

Установлены личности погибших от взрыва гранаты в киевском общежитии

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Установлены личности погибших от взрыва гранаты в киевском общежитии

По предварительной информации, в киевском общежитии на улице Карла Маркса в субботу вечером взорвалась граната, сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

"Личности погибших установлены. Они работали в Киеве: один охранником, а второй – на стройке. По этому факту будет открыто уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - цитирует Крищенко отдел коммуникации полиции Киева.

Как сообщалось, около 21.00 16 ноября в столичную полицию поступило сообщение о взрыве в общежитии на улице Карла Маркса (Деснянский район). В результате взрыва смертельные ранения получили два человека.

Теги: #киев #крищенко #граната
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