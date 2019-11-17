Захваченные украинские катера выводят из Керчи

Захваченные украинские военные катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", в сопровождении российской береговой охраны 17 ноября вывели из акватории "Генмола" в Керчи, пишет "Крым.Реалии" (крымский проект украинской службы Радіо Свобода).

По информации журналиста издания, катера в сопровождении российских кораблей следуют Керченским проливом в сторону Черного моря.

Также со ссылкой на международную базу отслеживания судов Мarine Тraffic сообщается, что украинские буксиры "Сапфир", "Титан" и "Гайдамака" находятся в Черном море у берегов Крыма, вероятно, для того, чтобы забрать захваченные Россией украинские военные корабли и сопроводить их в порт.

Ранее помощник президента Украины Андрей Ермак сообщил, что процесс возвращения захваченных Россией в Керченском проливе украинских кораблей находится на завершающем этапе.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине украинские суда.

В РФ 24 украинских моряков обвинили в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч.3 ст.322 УК РФ).

24 военных моряка вернулись в Украину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко 4 ноября заявил, что Киев направил ноту России с требованием указать координаты и время, когда украинская сторона может забрать свои корабли.