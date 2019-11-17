Адвокаты требуют внеочередного созыва Верховной Рады для сохранения следствия по делам Майдана

Адвокатская совещательная группа, которая объединяет адвокатов семей Небесной сотни, требует созвать внеочередную сессию Верховной Рады Украины, чтобы следствие по делам Майдана не остановилось.

"Требуем от президента созвать внеочередную сессию Верховной Рады и проголосовать норму, которая позволит сохранить следствие по делам Майдана. Требуем не передавать производства по делам Майдана в ГБР до принятия поправки, создание управления по делам Майдана в ГБР и перевода туда следователей из ГПУ", - говорится в сообщении, на странице адвокатской совещательной группы в воскресенье утром.

Как рассказала на своей странице в Фейсбук адвокат Евгения Закревская, следствие по делам Майдана остановится с 20 ноября на неопределенное время, потому что Верховная Рада “не успела” проголосовать необходимые поправки в закон о ГБР и вернуться к этому вопросу сможет только 3 декабря.