Политика

14:00 16.11.2019

Премьер-министр Чехии 18-19 ноября посетит Украину

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Премьер-министр Чехии 18-19 ноября посетит Украину

На следующей неделе 18-19 ноября Украину посетит премьер-министр Чехии Андрей Бабиш (Andrej Babiš) с делегацией бизнесменов, сообщают чешские СМИ.

По информации портала Česká tisková kancelář (ČTK), Бабиша в ходе двухдневной поездки будут сопровождать заместитель премьер-министра и министр промышленности и торговли Карел Гавличек (Karel Havlíček), а также 85 предпринимателей.

Предусмотрены встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком, спикером Рады Дмитрием Разумковым, проведение чешско-украинского бизнес-форума.

ČTK также отмечает, что, по данным министерства труда Чехии, на конец прошлого года в Чешской Республике работали 121 086 граждан Украины. Они составляли более одной пятой иностранных работников в Чехии. В июне этого года правительство Чехии решил удвоить квоту на набор украинских рабочих с 19, 6 тыс до 40 тыс в год. Проект заключается в привлечении более квалифицированных сил. В конце октября правительство одобрило возможность выдачи 1500 чрезвычайных рабочих виз в год для украинцев, которые могли бы работать в сельском хозяйстве или пищевой промышленности.

Теги: #визит #чехия
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