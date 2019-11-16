В Украине в ближайшие дни будет без осадков, местами ожидается туман

В ближайшие сутки, 17 ноября, на территоии Украины сохранится тёплая, как для ноября, погода.

Как сообщает Укргидрометцентр, осадки не ожидаются. В южных и западных областях ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный и восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 2-7° тепла, на Левобережье около 0°; днём 8-13°, на Закарпатье до 17°.

В Киеве в воскресенье без осадков, температура воздуха ночью 5-7° тепла, днём около 10°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 17 ноября самая высокая температура воздуха днём была +16,7° в 2002 году, самая низкая ночью -15,6° в 1902 году.

В понедельник, 18 ноября, в Украине также будет без осадков. В южных и центральных областях ночью и утром местами туман.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха в западных областях и на юге Одесской области ночью 2-7° тепла, днём 9-14°, на Закарпатье до 17°; на остальной территории ночью от 3° тепла до 2° мороза, днём 5-10° тепла.

В Киеве осадки не ожидаются, температура воздуха ночью 1-3° тепла, днём 7-9°.