Зеленский поздравил работников радио и телевидения с профессиональным праздником, отметив важность их работы в условиях войны

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил работников радио, телевидения и связи с профессиональным праздником, отметив важность их работы для национальной безопасности страны в условиях войны.

"Спасибо за ваш профессионализм, креативность, чувство прекрасного, за постоянный поиск нового и актуального. В условиях войны ваша работа является важной составляющей национальной безопасности и поиска собственной идентичности", - написал Зеленский на своей странице в Фейсбуке в субботу утром.

Он отметил, что, несмотря на разные предпочтения людей, телевидение и радио является неотъемлемой частью жизни.

"За каждым теле- и радиопродуктом стоит талантливая и неутомимая работа тысяч специалистов. Режиссеры и звукорежиссеры, дикторы и ведущие, операторы, постановщики - все те, кто творит и обеспечивает качественную картинку и сигнал… Давайте творить изменения в Украине вместе! С праздником!", - подчеркнул президент.

Как сообщалось, 16 ноября в Украине отмечают День работников радио, телевидения и связи.

Праздник установлен "...в поддержку инициативы работников радио, телевидения и отраслей связи Украины..." согласно указу президента "О Дне работников радио, телевидения и связи" от 11 ноября 1994 года.

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