В законопроекте о рынке земли ко второму чтению будут учтены все вопросы, которые беспокоят депутатов и общество

В законопроекте №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" перед вторым чтением будут учтены все проблемные вопросы, которые беспокоят народных депутатов и украинское общество, подчеркивает уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко.

"Правительство предложило свою модель, парламент высказал свою позицию в рамках соответствующего законопроекта, а президент сказал свое слово и озвучил в понедельник основные моменты. Ключевой посыл: между первым и вторым чтением все те проблемные вопросы, которые беспокоят народных депутатов, украинское общество, будут учтены, и народные депутаты из всех фракций будут предлагать свои правки", - сказал он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" в пятницу вечером.

Лещенко убежден, что данный закон не может быть принять во втором чтении без консенсуса в парламенте.

Как сообщалось, 11 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что между первым и вторым чтением в Верховной Раде в законопроекте о рынке земли будет закреплено право продажи и покупки земли только украинскими гражданами и компаниями.

Также Зеленский заявил, что граждане других государств и иностранные компании получат право покупать украинскую землю, только если на это даст согласие украинский народ на всеукраинском референдуме. Президент отметил, что в ближайшее время Верховная Рада разработает и примет закон, который "четко установит виды и механизмы референдума, и наконец-то даст украинцам право решать судьбу того или иного очень важного дня них вопроса".

14 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", который предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение сельхозземель всех форм собственности. За соответствующее решение проголосовали 240 народных депутатов: 227 депутатов фракции "Слуга народа" и 13 внефракционных депутатов.

10 октября группа депутатов из фракции "Слуга народа", в числе которой глава профильного комитета Николай Сольский, зарегистрировала в Раде альтернативный правительственному законопроект №2178-10, согласно которому приобретать сельхозземли могут граждане и юрлица Украины, территориальные громады, государство.

Документом до 1 января 2024 года вводится запрет на покупку сельхозземель юрлицами, бенефициарами которых являются иностранцы, иностранные государства, лица без гражданства. В то же время данная норма не распространяется на агрокомпании, у которых было оформлено право аренды, эмфитевзиса до открытия рынка земли и которые зарегистрированные в Украине свыше трех лет.

В то же время документом предлагается лишить права на покупку земли физ- и юрлиц, иностранные государства, которые попадают под действе закона о санкциях. Иностранцы и лица без гражданства могут приобретать право собственности на землю сельхозназначения в порядке наследования по закону, но обязаны совершить их отчуждение на протяжении одного года со дня приобретения.