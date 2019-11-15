Увеличение в бюджете расходов на силовые структуры свидетельствует о стремлении власти построить полицейское государство – депутат от ОПЗЖ

В бюджете на 2020 год в худшем виде повторяются проблемы предыдущих госбюджетов – увеличены расходы на силовые структуры и урезаны социальные выплаты, заявляет народный депутат фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Татьяна Плачкова.

Как сообщает пресс-служба ОПЗЖ, в комментарии изданию "Гордон" Плачкова подчеркнула, что значительное увеличение финансирования силовиков и госорганов свидетельствует о стремлении власти построить в Украине полицейское государство.

"Те, кто вчера с пеной у рта обвинял всех и вся в совковости, сегодня точно по-совковому строят полицейское государство. Между первым и вторым чтением расходы на МВД выросли на 10 млрд грн, на Минобороны – на 15 млрд. Как это скажется на безопасности жизни, как повлияет на наше общее стремление к миру?" – отметила политик.

Нардеп также обратила внимание на то, что одной из проблем госбюджета 2020 точно станет разбалансированность и дефицит местных бюджетов. Причина - в необеспеченности средствами дополнительной госдотации на переданные на места расходы по содержанию учреждений медицины и образования, которая по сравнению с 2019 годом уменьшена почти на 30%.

"И значит, полная выплата зарплат техперсоналу и оплата коммунальных услуг – точно, под угрозой. Тяжелым бременем эта проблема снова ляжет на местные бюджеты, где и без того нечем латать "дыры"", – сказала Плачкова.

Ключевой проблемой народный депутат считает полное отсутствие индустриальной политики и превращение Украины в сырьевую базу для "заграничных" партнеров. Поскольку в бюджете так и не появилось прорывных идей по выводу реального сектора экономики из кризиса и формированию из него драйвера роста.

"Чем без этого наполнять бюджет? Моновласть выбрала украинскую землю и объекты средней и крупной приватизации – последние имеющиеся в Украине национальные активы. Вопрос риторический и отвечать на него придется украинскому народу – уровнем и качеством жизни", - резюмировала Плачкова.