Все участники Нормандского формата согласовали дату встречи 9 декабря в Париже – разговор Зеленского с Макроном

Все участники Нормандского формата согласовали дату встречи 9 декабря в Париже, сообщает пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского по итогам его телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Президент Франции подчеркнул, что Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в нормандском формате состоялся. В результате, всеми сторонами согласована дата его проведения - 9 декабря в Париже", - говорится в сообщении.

Президенты Украины и Франции скоординировали подготовку содержательного наполнения встречи на высшем уровне.

Зеленский проинформировал Макрона об актуальной ситуации с безопасностью в Донбассе.

Макрон подчеркнул, что Украина может и дальше рассчитывать на поддержку Франции во всех вопросах.

Стороны также обсудили экономическое сотрудничество двух стран и договорились продолжить двусторонний диалог во время официального визита президента Французской Республики в Украину.

Как известно , в июне текущего года Зеленский посещал Францию с официальным визитом.