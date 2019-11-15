Политика

19:36 15.11.2019

Все участники Нормандского формата согласовали дату встречи 9 декабря в Париже – разговор Зеленского с Макроном

1 мин читать
Все участники Нормандского формата согласовали дату встречи 9 декабря в Париже – разговор Зеленского с Макроном

Все участники Нормандского формата согласовали дату встречи 9 декабря в Париже, сообщает пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского по итогам его телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Президент Франции подчеркнул, что Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в нормандском формате состоялся. В результате, всеми сторонами согласована дата его проведения - 9 декабря в Париже", - говорится в сообщении.

Президенты Украины и Франции скоординировали подготовку содержательного наполнения встречи на высшем уровне.

Зеленский проинформировал Макрона об актуальной ситуации с безопасностью в Донбассе.

Макрон подчеркнул, что Украина может и дальше рассчитывать на поддержку Франции во всех вопросах.

Стороны также обсудили экономическое сотрудничество двух стран и договорились продолжить двусторонний диалог во время официального визита президента Французской Республики в Украину.

Как известно , в июне текущего года Зеленский посещал Францию с официальным визитом.

Теги: #зеленский #нормандский #макрон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:00 15.11.2019
Зеленский отметил важность открытия КПВВ на админгранице с Крымом и уверен, что эти сооружения временные, потому что Крым и Донбасс вернутся в Украину

Зеленский отметил важность открытия КПВВ на админгранице с Крымом и уверен, что эти сооружения временные, потому что Крым и Донбасс вернутся в Украину

18:44 15.11.2019
Президент подписал закон про анбандлинг "Нафтогаза" – замглавы ОП

Президент подписал закон про анбандлинг "Нафтогаза" – замглавы ОП

18:14 15.11.2019
Встреча лидеров стран "нормандского формата" состоится 9 декабря – разговор Зеленского с Макроном

Встреча лидеров стран "нормандского формата" состоится 9 декабря – разговор Зеленского с Макроном

17:14 15.11.2019
Переговоры Путина и Зеленского возможны только при условии освобождения всех украинских пленных - эксперт

Переговоры Путина и Зеленского возможны только при условии освобождения всех украинских пленных - эксперт

16:43 15.11.2019
Трамп в апреле не обсуждал с Зеленским ситуацию вокруг Байдена - меморандум о разговоре

Трамп в апреле не обсуждал с Зеленским ситуацию вокруг Байдена - меморандум о разговоре

10:19 15.11.2019
Путин не намерен встречаться с Зеленским до саммита "нормандской четверки"

Путин не намерен встречаться с Зеленским до саммита "нормандской четверки"

18:31 14.11.2019
Инвесторам в Украину стоит дождаться разрешения конфликта между Зеленским и Коломойским – аналитик Atlantic Council

Инвесторам в Украину стоит дождаться разрешения конфликта между Зеленским и Коломойским – аналитик Atlantic Council

17:09 14.11.2019
Зеленский и Туск обсудили вопросы энергобезопасности в Европе и строительство "Северного потока-2"

Зеленский и Туск обсудили вопросы энергобезопасности в Европе и строительство "Северного потока-2"

17:00 14.11.2019
Зеленский подписал закон о создании Единой государственной е-системы в сфере строительства

Зеленский подписал закон о создании Единой государственной е-системы в сфере строительства

14:11 14.11.2019
Зеленский надеется на дальнейшую поддержку Украины Австрией и принял приглашение посетить эту страну с официальным визитом

Зеленский надеется на дальнейшую поддержку Украины Австрией и принял приглашение посетить эту страну с официальным визитом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Встреча лидеров стран "нормандского формата" состоится 9 декабря – разговор Зеленского с Макроном

В суде пытаются оспорить признание Вятровича народным депутатом, утверждает нардеп Гончаренко

Коломойский не является представителем власти и команды Зеленского - пресс-секретарь президента Украины

В связи с новыми данными о возможной причастности к трагедии МН17 российских официальных лиц, ЕС вновь призвал все страны к сотрудничеству со следствием

Верещук написала заявление на увольнение с должности представителя Кабмина в Раде

ПОСЛЕДНЕЕ

Увеличение в бюджете расходов на силовые структуры свидетельствует о стремлении власти построить полицейское государство – депутат от ОПЗЖ

Йованович была напугана ее отстранением с должности экс-посла США в Украине и комментариями Трампа

Саммит в "нормандском формате" намечен на 9 декабря в Париже - канцелярия президента Франции

Зеленский должен перестать унижаться перед Путиным и заняться укреплением сотрудничества с международными партнерами – Гончаренко

Экс-посол США в Украине Йованович не понимает причин кампании, развернутой против нее

Трамп раскритиковал экс-посла США в Киеве Йованович

Арахамия рассказал, какие изменения будут внесены новым законопроектом о регламенте

В суде пытаются оспорить признание Вятровича народным депутатом, утверждает нардеп Гончаренко

Коломойский не является представителем власти и команды Зеленского - пресс-секретарь президента Украины

В связи с новыми данными о возможной причастности к трагедии МН17 российских официальных лиц, ЕС вновь призвал все страны к сотрудничеству со следствием

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА