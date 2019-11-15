Политика

19:00 15.11.2019

Зеленский отметил важность открытия КПВВ на админгранице с Крымом и уверен, что эти сооружения временные, потому что Крым и Донбасс вернутся в Украину

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Зеленский отметил важность открытия КПВВ на админгранице с Крымом и уверен, что эти сооружения временные, потому что Крым и Донбасс вернутся в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность открытия после реконструкции КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" на административной границе с временно оккупированным Крымом и уверен, что эти сооружения являются временными, поскольку Крым и оккупированная часть Донбасса обязательно вернутся в состав Украины.

"Первое, что видят наши граждане из оккупированного Крыма и Донбасса, когда едут в Украину, - это КПВВ. И очень важно, чтобы условия там были максимально комфортными. Потому что это фактически наша витрина, которая наглядно демонстрирует: Украина - это круто, безопасно, человечно", - написал он на своей странице в Facebook в пятницу вечером.

Зеленский указал, что летом во время поездки в Херсонскую область поставил задачу обеспечить полное обустройство этих контрольных пунктов до конца 2019 года. "Спасибо за своевременное завершение первой очереди работ – наконец для наших граждан созданы надлежащие условия прохождения паспортного и таможенного контроля. Ожидаю, что вскоре также завершится обустройство сервисной зоны КПВВ", - отметил он.

Президент подчеркнул, что эти конструкции временные, потому что "настанет день, когда и Крым, и Донбасс обязательно вернутся в Украину, и никаких границ между нами не будет".

Как сообщалось, 15 ноября в установленные сроки были открыты временные КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым после завершения строительства режимной зоны. В то же время продолжается оснащение сервисной зоны временного КПВВ "Чонгар".

"На территории уже смонтированы металлические конструкции зданий автостанции, центра предоставления административных услуг, помещения для отдыха водителей. Продолжается ряд сопутствующих работ, в частности, по благоустройству прилегающей территории", - сообщили в пресс-службе Херсонской ОГА.

Строительство второй очереди пункта въезда-выезда, согласно поручению президента Украины Владимира Зеленского, должно завершиться до 20 декабря.

Теги: #крым #зеленский #кпвв #донбасс
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