Политика

18:27 15.11.2019

Зеленский должен перестать унижаться перед Путиным и заняться укреплением сотрудничества с международными партнерами – Гончаренко

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Зеленский должен перестать унижаться перед Путиным и заняться укреплением сотрудничества с международными партнерами – Гончаренко

Президент Украины Владимир Зеленский должен сосредоточиться на укреплении сотрудничества с международными партнерами вместо выполнения очередного требования России, считают в партии "Европейская солидарность".

"Мне кажется, что Зеленскому надо прекратить унижать себя и страну этими попытками встретиться с Путиным где, как угодно. Потому что Путин просто издевается над ним, а это значит, что издевается над нами", - цитирует депутата Алексея Гончаренко пресс-служба политической силы.

"Вчера Путин фактически выдвинул новое требование - закон об особом статусе Донбасса, согласовывайте его с ЛНР, ДНР, продолжайте его срок, а без этого - нет смысла встречи", - добавил он.

Гончаренко также напомнил, что встреча в Нормандском формате переносилась несколько раз – сначала её ожидали в сентябре, потом в октябре, потом в ноябре.

"Это - реально большая проблема. При этом все новые и новые требования Путина: сначала "формула Штайнмайера", а на самом деле "формула Путина"; затем разведение - Украина разводит войска. Это Путин просто так "разводит" Украину. Сегодня еще новое требование", - подчеркнул Гончаренко.

Он уверен, что Зеленскому пора изменить позицию и начать строить другую стратегию.

"Нужно начинать выстраивать военный альянс с Соединенными Штатами Америки. Это абсолютно возможно. Я сделал на него обращение, которое подписали многие депутаты, что нам нужно требовать статус основного союзника вне НАТО", - сообщил Гончаренко.

Как сообщалось, 15 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит смысла в проведении саммита "нормандской четверки" в случае, если Украина выйдет из минских соглашений, а также предложил развести войска по всей линии разграничения.

"Надо развести по всей линии. Так, чтобы хотя бы пушки не стреляли и люди не гибли. Вот это точно надо сделать и как можно быстрее", - заявил он.

Теги: #нормандский_формат #гончаренко
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