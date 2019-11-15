Политика

18:14 15.11.2019

Встреча лидеров стран "нормандского формата" состоится 9 декабря – разговор Зеленского с Макроном

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Встреча лидеров стран "нормандского формата" состоится 9 декабря – разговор Зеленского с Макроном

Встреча лидеров стран "нормандского формата" состоится 9 декабря, сообщает Офса президента Украины по итогам разговора Владимира Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в "нормандском формате" состоится 9 декабря. Подробности разговора – позже", - говорится в сообщении ОП на его официальной странице в Facebook.

Ранее канцелярия президента Франции сообщила, что саммит "нормандского формата" с участием лидеров Франции, России, Германии и Украины запланирован на 9 декабря в Париже.

"Саммит пройдет на фоне серьезных успехов, достигнутых с лета прошлого года на переговорах с целью урегулировать конфликт на востоке Украины", - цитирует агентство Bloomberg выдержки из заявления.

В заявлении также приводятся примеры успехов по нормализации ситуации, как "отвод войск с линии соприкосновения в нескольких районах, где наличествует напряженность".

Теги: #нормандский_формат #зеленский #макрон
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