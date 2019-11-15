Встреча лидеров стран "нормандского формата" состоится 9 декабря – разговор Зеленского с Макроном

Встреча лидеров стран "нормандского формата" состоится 9 декабря, сообщает Офса президента Украины по итогам разговора Владимира Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в "нормандском формате" состоится 9 декабря. Подробности разговора – позже", - говорится в сообщении ОП на его официальной странице в Facebook.

Ранее канцелярия президента Франции сообщила, что саммит "нормандского формата" с участием лидеров Франции, России, Германии и Украины запланирован на 9 декабря в Париже.

"Саммит пройдет на фоне серьезных успехов, достигнутых с лета прошлого года на переговорах с целью урегулировать конфликт на востоке Украины", - цитирует агентство Bloomberg выдержки из заявления.

В заявлении также приводятся примеры успехов по нормализации ситуации, как "отвод войск с линии соприкосновения в нескольких районах, где наличествует напряженность".