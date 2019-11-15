Политика

17:14 15.11.2019

Переговоры Путина и Зеленского возможны только при условии освобождения всех украинских пленных - эксперт

2 мин читать

Двусторонние переговоры между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным возможны только после освобождения всех пленных в РФ и на Донбассе, считает президент Центра глобалистики Стратегия XXI Михаил Гончар.

“Любые переговоры, на мой взгляд, должны быть возможными, тем более в двустороннем формате, после того, как Россия продемонстрирует добрую волю, освободив всех политичных пленников Кремля и пленников на Донбассе. Напомню, это 113 человек по первому списку и как минимум 227 по второму. Почему-то мы не слышим после 7 сентября от власти о том, как она будет дальше действовать”, - сказал он во время Национального форума достоинства, организованного Движением сопротивления капитуляции, в пятницу в Киеве.

Тем временем, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отметил, что ожидать подобного сценария не стоит.

“Россия не продемонстрирует. И мы видим это уже на протяжении 350 лет, что она не демонстрирует и демонстрировать не собирается. Я лично делаю из этого один простой вывод – мы должны быть самодостаточными, мы должны полагаться на то, что может сделать наше общество, и одно действительно способно показать Путину красную карточку”, - отметил экс-глава МИД.

По его мнению, это хорошо, что западные партнеры на стороне Украины и ведут линию на сдерживание РФ.

“Но я думаю, мы должны осознавать, что основные смыслы этой безопасности должны быть сделаны нами самими, украинцами, и тогда мы будем формировать повестку дня, а не быть объектом, которым мы, к пребольшому сожалению, остаемся сегодня”, - резюмировал он.

Как сообщалось, 12 ноября на пятом заседании политического форума "Астана клуб" президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил убеждение, что Зеленский и Путин смогут договориться об урегулировании конфликта на Донбассе при личной встрече и предложил провести ее на территории Казахстана.

"Сейчас я встретился с господином Зеленским, послушал его. Буквально вчера говорил с Владимиром Путиным на тему, как дальше решать эту проблему. (...) Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины", - сказал он.

"Я уже получил согласие Зеленского на встречу тет-а-тет, об этом сообщил президенту России. Теперь посмотрим. Если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан", - отметил Назарбаев.

14 ноября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона на данный момент не планирует двустороннюю встречу между Зеленским и Путиным.

Теги: #нормандский_формат #зеленский #путин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:43 15.11.2019
Трамп в апреле не обсуждал с Зеленским ситуацию вокруг Байдена - меморандум о разговоре

Трамп в апреле не обсуждал с Зеленским ситуацию вокруг Байдена - меморандум о разговоре

12:19 15.11.2019
Витренко ответил Путину: Разница в 20-25% между ценой газа из РФ и Европы - это не скидка

Витренко ответил Путину: Разница в 20-25% между ценой газа из РФ и Европы - это не скидка

10:19 15.11.2019
Путин не намерен встречаться с Зеленским до саммита "нормандской четверки"

Путин не намерен встречаться с Зеленским до саммита "нормандской четверки"

10:14 15.11.2019
Путин видит риски для транзита газа через Украину - с учетом новых исков и сроков реформы ГТС

Путин видит риски для транзита газа через Украину - с учетом новых исков и сроков реформы ГТС

18:31 14.11.2019
Инвесторам в Украину стоит дождаться разрешения конфликта между Зеленским и Коломойским – аналитик Atlantic Council

Инвесторам в Украину стоит дождаться разрешения конфликта между Зеленским и Коломойским – аналитик Atlantic Council

17:09 14.11.2019
Зеленский и Туск обсудили вопросы энергобезопасности в Европе и строительство "Северного потока-2"

Зеленский и Туск обсудили вопросы энергобезопасности в Европе и строительство "Северного потока-2"

17:00 14.11.2019
Зеленский подписал закон о создании Единой государственной е-системы в сфере строительства

Зеленский подписал закон о создании Единой государственной е-системы в сфере строительства

14:11 14.11.2019
Зеленский надеется на дальнейшую поддержку Украины Австрией и принял приглашение посетить эту страну с официальным визитом

Зеленский надеется на дальнейшую поддержку Украины Австрией и принял приглашение посетить эту страну с официальным визитом

12:26 14.11.2019
Зеленский поблагодарил Минфин за погашение задолженностей по зарплате перед шахтерами

Зеленский поблагодарил Минфин за погашение задолженностей по зарплате перед шахтерами

10:59 14.11.2019
Киев не планирует двустороннюю встречу Путина и Зеленского - Пристайко

Киев не планирует двустороннюю встречу Путина и Зеленского - Пристайко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В суде пытаются оспорить признание Вятровича народным депутатом, утверждает нардеп Гончаренко

Коломойский не является представителем власти и команды Зеленского - пресс-секретарь президента Украины

В связи с новыми данными о возможной причастности к трагедии МН17 российских официальных лиц, ЕС вновь призвал все страны к сотрудничеству со следствием

Верещук написала заявление на увольнение с должности представителя Кабмина в Раде

Вятрович удивлен, что руководство Рады не готово дать ему возможность принять присягу нардепа в пятницу

ПОСЛЕДНЕЕ

Арахамия рассказал, какие изменения будут внесены новым законопроектом о регламенте

В суде пытаются оспорить признание Вятровича народным депутатом, утверждает нардеп Гончаренко

Коломойский не является представителем власти и команды Зеленского - пресс-секретарь президента Украины

В связи с новыми данными о возможной причастности к трагедии МН17 российских официальных лиц, ЕС вновь призвал все страны к сотрудничеству со следствием

Верещук написала заявление на увольнение с должности представителя Кабмина в Раде

В "Слуге народа" убеждают коллег рассказать правоохранителям о давлении со стороны супруга Скороход - Корниенко

Вятрович удивлен, что руководство Рады не готово дать ему возможность принять присягу нардепа в пятницу

Верещук хочет встретиться с премьером Украины, чтобы обсудить "все раздражительные моменты сотрудничества"

В "Слуге народа" ожидают, что кандидатура нового руководителя комитета Рады по вопросам внешней политики вскоре будет определена

Заявления Скороход о зарплатах "в конверте" похожи на месть фракции - Верещук

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА