Арахамия рассказал, какие изменения будут внесены новым законопроектом о регламенте

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, какие изменения будут внесены в регламент Верховной Ради законопроектом, который сейчас разрабатывается его коллегами.

"С целью защиты чувств журналистов, а также с целью сохранения их внимания, необходимо сделать дни голосований и дни для разговоров. Приходите, например, в четверг и смотрите сколько мы всего напринимали, хотите послушать кто что думает - приходите в другие дни, а больше времени нужно тратить на работу в комитетах - это и есть настоящая работа народного депутата", - заявил Арахамия в пятницу во время общения с журналистам в кулуарах Верховной Рады.

Он заверил, что допуск представителей СМИ в кулуары и на ложу прессы будет сохранен и предположил, что может сложиться ситуация, когда в парламенте будут работать только журналисты.

"Зачем мне слушать, что говорит "Оппоблок" по поводу какого-то вопроса, я лучше пойду в комитете поработаю над как-то новым законопроектом", - утверждает председатель фракции "Слуги народа".

Контролировать посещение комитетов депутатами, работу в которых Арахамия предлагает сделать основной деятельностью народных избранников, будут с помощью карточек для голосования. Глава "Слуги народа" напомнил, что такая процедура предусмотрена в комитетах уже сейчас.

Подать проект закона о внесении изменений в законодательство о регламенте Верховной Рады Давид Арахамия анонсировал на следующую неделю. Принять документ, считает председатель фракции, смогут до Нового года.