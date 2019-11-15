Политика

15:39 15.11.2019

В суде пытаются оспорить признание Вятровича народным депутатом, утверждает нардеп Гончаренко

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В суде пытаются оспорить признание Вятровича народным депутатом, утверждает нардеп Гончаренко

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко утверждает, что вступление в должность парламентария бывшего директора Института национальной памяти Владимира Вятровича остановлено обращением в суд.

"Сегодня в Кассационный административный суд от какого-то истца Хилько зашло исковое заявление, которым они хотят остановить признания Вятровича народным депутатом Украины", - сообщил Гончаренко агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, 12 ноября Верховная Рада проголосовала за досрочное прекращение полномочий народного депутата Ирины Луценко (фракция "Европейская солидарность"). Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", перед голосованием нардеп от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский призвал не поддерживать такое решение, аргументируя свою позицию тем, что после лишения Луценко в Верховную Раду по списку "Европейской солидарности" пройдет бывший директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

В ответ на это спикер Верховной Рады отметил, что заставлять Луценко выполнять свои депутатские полномочия нецелесообразно вне зависимости от того, кто вместо нее займет свое место во фракции "Евросолидарности".

14 ноября Центральная избирательная комиссия на заседании признала избранным и зарегистрировала народным депутатом Украины бывшего директора Института национальной памяти Вятровича.

Ожидалось, что Вятрович примет присягу народного депутата на заседании 15 ноября, однако председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что ещё не получил решение Центральной избирательно комиссии.

Теги: #гончаренко #присяга #рада #вятрович
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