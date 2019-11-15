Политика

14:37 15.11.2019

Коломойский не является представителем власти и команды Зеленского - пресс-секретарь президента Украины

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Коломойский не является представителем власти и команды Зеленского - пресс-секретарь президента Украины

Бизнесмен Игорь Коломойский не является представителем власти и команды президента Украины Владимира Зеленского и не уполномочен говорить от имени государства, подчеркивает пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

"Игорь Коломойский не является ни представителем власти, ни членом команды Владимира Зеленского. У него нет полномочий говорить от имени Украины или Офиса президента, и с ним не обсуждаются государственные дела", - написала она в своем Twitter в пятницу.

13 ноября в американской New York Times было опубликовано интервью с Коломойским, в котором бизнесмен сделал ряд резонансных заявлений.

В частности, он считает, что Украине необходимо восстановить связи с Россией для обеспечения экономического роста, что "ЕС и НАТО никогда не примут Украину", а США "просто используют Украину, чтобы попытаться ослабить Россию".

Теги: #мендель #офис_президента #коломойский
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