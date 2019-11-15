Политика

13:08 15.11.2019

В "Слуге народа" убеждают коллег рассказать правоохранителям о давлении со стороны супруга Скороход - Корниенко

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В "Слуге народа" убеждают коллег рассказать правоохранителям о давлении со стороны супруга Скороход - Корниенко

 Первый заместитель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко надеется, что народные депутаты из его фракции обратятся в правоохранительные органы в связи с попытками давления на них со стороны супруга народного депутата Анны Скороход - предпринимателя Алексея Алякина.

"Мы сейчас ведём работу с депутатами, чтобы они не побоялись передать это... Чтобы они пошли в правоохранительные органы и дали этому ход", - сказал Корниенко журналистам в кулуарах рады в пятницу.

Отвечая на вопрос, есть ли доказательства такого давления, Корниенко ответил утвердительно: "Да, он пытался беседовать с нашими депутатами".

Нардеп также прокомментировал слухи, что спикер парламента Дмитрий Разумков своими репликами подаёт во время пленарного заседания знаки депутатам, как именно следует голосовать.

"Я думаю, что спикер высказывается так, как он высказывается, и имеет право на своё отношение к тем или иным законам", - отметил он.

Как сообщалось, глава фракции "Слуга народа" Арахамия 14 ноября заявил, что к нему, как минимум, дважды обращались члены комитета по энергетике и жаловались на давление со стороны Алексея Алякина, который находится в гражданском браке со Скороход.

"Алякин угрожал депутатам, которые работают в профильном комитете, я не буду называть фамилии, потому что им угрожали люди из криминальных кругов, и я не хочу никого подставлять. Сейчас дойдет до того, что будем предоставлять охрану каждому члену комитета, зачем это делать?", - сказал Арахамия.

Теги: #скороход #корниенко #слуга_народа
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