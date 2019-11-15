Политика

12:31 15.11.2019

Верещук хочет встретиться с премьером Украины, чтобы обсудить "все раздражительные моменты сотрудничества"

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Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Ирина Верещук не смогла встретиться с главой правительства Алексеем Гончаруком для обсуждения вопроса ухода депутата с занимаемой должности.

"На сегодня мне была назначена встреча на 9 утра в помещении Кабинета министров, на седьмом этаже, в кабинете премьера. Я прибыла, как и договаривались, однако премьера не было на месте. Мне потом объяснили, что он почему-то не сможет со мной встретиться, потому что находится в Верховной Раде. Я считаю это проявлением неуважения, но тем не менее пусть будет как будет и остается на совести премьера. Я готова встретиться и еще раз обсудить все раздражительные моменты нашего сотрудничества", - рассказала Верещук в пятницу журналистам в Верховной Раде.

Ранее СМИ писали о возможном увольнении Ирины Верещук с поста представителя Кабинета министров в Верховной Раде. Депутат увязывала это с ее нежеланием поддержать законопроект № 2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения". Верещук заявляла, что считает все внесенные в парламент законопроекты касательно земельной реформы недоработанными и таковыми, которые "нельзя принимать даже в первом чтении".

Законопроект № 2178-10 был принят в первом чтении на пленарном заседании 13 ноября, его поддержали 240 народных депутатов - 227 депутатов фракции "Слуга народа" и 13 внефракционных.

Теги: #гончарук #верещук #кабмин
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