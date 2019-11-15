В "Слуге народа" ожидают, что кандидатура нового руководителя комитета Рады по вопросам внешней политики вскоре будет определена

С кандидатурой руководителя парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентских связей определятся в ближайшее время, заявляет первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Я думаю, что комитет до конца недели определится с кандидатурой из "Слуги народа" в комитете и в следующие две недели мы совершим все юридические действия", - сказал Корниенко журналистам в пятницу в кулуарах Верховной Рады.

Он также напомнил, что кадровые вопросы перед рассмотрением в зале заседаний должны быть рассмотрены в Регламентом комитете.

Как сообщалось, 1 ноября парламентские фракции "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" подняли вопрос о целесообразности пребывания народного депутата фракции "Слуга народа "Богдана Яременко на должности главы комитета по вопросам внешней политики.

До этого в СМИ было опубликовано фото переписки Яременко в смартфоне с секс-работницей, которую он вел во время заседания в парламенте. Депутат затем утверждал, что переписка сфабрикована и велась сознательно для провокации против журналистов, однако позднее извинился за свой поступок в Facebook.

12 ноября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что у фракции пять кандидатов на должность главы парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества вместо Богдана Яременко.

"У нас будет праймериз, у нас пять кандидатов, я всех не помню", – сказал Арахамия журналистам после окончания заседания фракции вечером в понедельник в Киеве.

Он сообщил, что среди кандидатов на должность главы комитета Елизавета Ясько, Святослав Юраш, Вадим Галайчук.