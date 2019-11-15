Политика

12:13 15.11.2019

Заявления Скороход о зарплатах "в конверте" похожи на месть фракции - Верещук

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 Народный депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук считает, что заявления ее коллеги Анны Скороход о получении депутатами дополнительной заработной платы "в конвертах" похожи на месть руководству фракции за принятие решения о ее исключении.

"Давайте мы будем говорить фактами. Анна Скороход также должна была предоставить факты. Если она знает, что такие зарплаты "в конвертах" есть и даже называет сумму, то она, наверное, знает больше, чем все мы вместе взятые. Я не знаю об этом, я голосую и вы видите, как я голосую: я часто воздерживаюсь, часто критикую откровенно и публично, или поддерживаю тоже откровенно и публично, - и это никак не влияет. Эта информация из ее личных суждений", - заявила Верещук в пятницу журналистам в кулуарах Верховной Рады.

По ее словам, необходимо спросить саму Скороход, есть ли у нее факты получения дополнительных выплат депутатами.

"На сегодняшний день это выглядит, как месть фракции или месть тем людям, которые являются руководством фракции, и я не хочу принимать в этом участие. Призываю всех не принимать в этом участия, потому что на самом деле это всего лишь битва сплетен и слухов. Ничего хорошего фракции и обществу это не принесет", - сказала Верещук.

Как сообщалось, народные депутаты Анна Скороход и Антон Поляков исключены из фракции "Слуга народа". Соответствующее решение было принято на заседании фракции 15 ноября.

"Их исключили за нарушение договоренностей касательно общей позиции по тем вопросам, по которым фракция выработала общую позицию", - заявил заместитель главы фракции Александр Корниенко.

Комментируя решение фракции, Анна Скороход опровергла обвинения в попытках подкупа других депутатов и заявила, что депутаты от "Слуги народа" получают зарплаты в конвертах.

"Это мне вообще смешно слышать… Какие взятки, ребята? Мне сейчас рассказали, что я предлагала по $3 тыс. Тут зарплаты по 5 тысяч в конвертах, а вы говорите $3 тысячи за решение в комитете? Не смешите меня", - сказала Скороход.

Теги: #скороход #взятки #слуга_народа #верещук
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