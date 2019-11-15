Политика

10:48 15.11.2019

Скороход и Поляков исключены из фракции "Слуга народа"

2 мин читать
Скороход и Поляков исключены из фракции "Слуга народа"

Народные депутаты Анна Скороход и Антон Поляков исключены из фракции "Слуга народа", сообщил их коллега Александр Дубинский.

"Исключили Полякова и Скороход. Проголосовали большинством за НЕ исключение 2 кнопкодавов", - написал он в своем Telegram-канале.

Информацию о принятии такого решения на заседании фракции в пятницу подтвердил журналистам заместитель главы фракции Александр Корниенко.

"Их исключили за нарушение договоренностей касательно общей позиции по тем вопросам, по которым фракция выработала общую позицию", - сказал Корниенко

Комментируя решение фракции, нардеп Скороход сказала: "Теперь мы можем без преследований говорить то, что мы думаем, и голосовать действительно за программу президента, а не за те законы лоббистские, которые нам пихают под лозунгами и под эгидой законов президента. Мы никогда не шли против президента, мы наоборот всегда его поддерживали, и будем продолжать его поддерживать".

Нардеп также назвала смешными обвинения в том, что она с супругом якобы хотели дать взятки парламентариям.

"Это мне вообще смешно слышать… Какие взятки, ребята? Мне сейчас рассказали, что я предлагала по $3тыс. Тут зарплаты по 5 тысяч в конвертах, а вы говорите $3 тысячи за решение в комитете? Не смешите меня", - сказала Скороход.

В свою очередь Поляков утверждает, что обвинения фракции необоснованны.

"Никак доказательств, что я не хуже всех голосую или не так голосую, или прогуливаю заседания предоставлено не было. Это абсолютный бред. Когда я поставил на голосование решение, о том чтобы исключить "кнопкодавов", раз мы такая честная фракция "Слуга народа" и мы обещали в меморандуме перед выборами. Поставили на голосование - только 10-15 человек поддержало это решение, то есть фракция разрешает дальше кнопкодавить. Конкретных доказательств чему я не соответствую, кроме того, что я написал в своем Telegram-канале нет", - сказал нардеп.

Поляков обвинил главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию в том, что тот сначала говорит о важности личной позиции, а потом исключает людей из фракции.

Теги: #дубинский #рада #слуга_народа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:14 15.11.2019
В "Слуге народа" ожидают, что кандидатура нового руководителя комитета Рады по вопросам внешней политики вскоре будет определена

В "Слуге народа" ожидают, что кандидатура нового руководителя комитета Рады по вопросам внешней политики вскоре будет определена

12:13 15.11.2019
Заявления Скороход о зарплатах "в конверте" похожи на месть фракции - Верещук

Заявления Скороход о зарплатах "в конверте" похожи на месть фракции - Верещук

11:58 15.11.2019
"Слуга народа" разработает этический кодекс депутата - Верещук

"Слуга народа" разработает этический кодекс депутата - Верещук

11:23 15.11.2019
Корниенко не исключает пополнение фракции "Слуги народа" за счет внефракционных депутатов

Корниенко не исключает пополнение фракции "Слуги народа" за счет внефракционных депутатов

19:09 14.11.2019
Рада упростила процедуру передачи дел от "Укртрансгаза" новому оператору ГТС

Рада упростила процедуру передачи дел от "Укртрансгаза" новому оператору ГТС

18:28 14.11.2019
Нардепы приняли смету Рады на 2020 год в 2 млрд грн

Нардепы приняли смету Рады на 2020 год в 2 млрд грн

17:32 14.11.2019
Рада в 1-м чтении проголосовала законопроект о продаже земель государственной и коммунальной собственности через электронные аукционы

Рада в 1-м чтении проголосовала законопроект о продаже земель государственной и коммунальной собственности через электронные аукционы

17:20 14.11.2019
Рада приняла в 1-м чтении законопроект о передаче громадам земель госсобственности за пределами населенных пунктов

Рада приняла в 1-м чтении законопроект о передаче громадам земель госсобственности за пределами населенных пунктов

16:32 14.11.2019
Верховная Рада проголосовала во 2-м чтении законопроект о землях обороны

Верховная Рада проголосовала во 2-м чтении законопроект о землях обороны

16:01 14.11.2019
Алякин задержан в Киеве на основании розыска в РФ – адвокат

Алякин задержан в Киеве на основании розыска в РФ – адвокат

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Слуга народа" разработает этический кодекс депутата - Верещук

Путин не намерен встречаться с Зеленским до саммита "нормандской четверки"

Путин видит риски для транзита газа через Украину - с учетом новых исков и сроков реформы ГТС

Киев благодарит страны, поддержавшие на Третьем комитете Генассамблеи ООН Крымскую резолюцию

Зеленский обсудил с послами стран "Большой семерки" ход реформ в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

"Евросолидарность" готовит поправки в закон о рынке земли, которые снимут заложенные в нем риски - Герасимов

Путин не намерен встречаться с Зеленским до саммита "нормандской четверки"

Путин видит риски для транзита газа через Украину - с учетом новых исков и сроков реформы ГТС

Киев благодарит страны, поддержавшие на Третьем комитете Генассамблеи ООН Крымскую резолюцию

Сенаторы США от обеих партий поддерживают назначение Бруйетта министром энергетики

Зеленский обсудил с послами стран "Большой семерки" ход реформ в Украине

Кандидат на пост министра энергетики США отверг причастность к "украинскому делу"

В Совете по свободе слова при президенте Украины исключают введение уголовной ответственности за дезинформацию

Зеленский и Туск обсудили вопросы энергобезопасности в Европе и строительство "Северного потока-2"

Альтернативой минским договоренностям может быть только Вашингтонский договор - Порошенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА