Политика

10:19 15.11.2019

Путин не намерен встречаться с Зеленским до саммита "нормандской четверки"

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Путин не намерен встречаться с Зеленским до саммита "нормандской четверки"

 Речи о встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского до саммита в "нормандском формате" не идет, так как она должна быть подготовлена, чтобы не стать безрезультатной, заявил президент РФ Владимир Путин.

"О встрече до "нормандского формата" речь не идет, поскольку мы договорились о том, чтобы встречаться в "нормандском формате", и если уж будем встречаться, то чего уж суетиться и бегать на неподготовленные встречи", - сказал он журналистам, комментируя идею бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева организовать встречу лидеров России и Украины.

"Я думаю, в этом никто не заинтересован - ни я, ни президент Зеленский. Мы же должны выйти с каким-то результатом. Так-то мы с ним в контакте, разговариваем по телефону, но нам нужно подойти к каким-то решениям", - пояснил Путин.

Он сообщил также, что в Москве приветствует разведение сил на Донбассе в районе населенных пунктов Золотое и Петровское, но отмечают, что со стороны Киева уже звучат противоречивые заявления.

"То, что произведено отведение сил в двух этих критических точках, это хорошо, мы это приветствуем. Приветствуем как действия украинских властей, так и действия непризнанных республик", - сказал он журналистам.

"Правда, тут же появляются какие-то двусмысленности", - продолжил Путин.

В качестве примера он привел заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Киев вообще может отказаться от минских соглашений.

"Это как? А что мы тогда будем обсуждать в "нормандском формате"? О чем там тогда может идти речь?".

Вместе с тем, Путин заявил, что войска нужно разводить по всей линии разграничения.

"Надо развести по всей линии. Так, чтобы хотя бы пушки не стреляли и люди не гибли. Вот это точно надо сделать и как можно быстрее", - добавил Путин.

Теги: #зеленский #нормандський_формат #путин
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