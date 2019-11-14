Киев благодарит страны, поддержавшие на Третьем комитете Генассамблеи ООН Крымскую резолюцию

МИД Украины приветствует одобрение 14 ноября 2019 года Третьим комитетом 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обновленной и усиленной резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г.. Севастополе, Украина".

"Этот документ является важным элементом политики деоккупации временно оккупированных территорий Украины, которая последовательно осуществляется, в том числе во исполнение указа президента Украины "О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства", - говорится в комментарии МИД Украины, размещенном на странице ведомства в соцсети Фейсбук..

Указывается, что нынешний документ разработан с учетом доклада генерального секретаря ООН от 2 августа 2019 года по ситуации с правами человека в Крыму, которая была впервые подготовлена во исполнение одноименной прошлогодней резолюции ГА ООН 73/263.

"Украина благодарна странам, которые поддержали проект резолюции на заседании Третьего комитета, и призывает все государства-члены ООН поддержать резолюцию во время голосования на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН", - отмечается в комментарии.

Как сообщалось, основными положениями поддержанной Третьим комитетом ГА ООН резолюции являются:

- осуждение массовых задержаний активистов и защитников прав человека на основании обвинений в поддержке терроризма;

- призыв прекратить преследования и освободить лиц, задержанных за высказывания собственных мыслей, в том числе до начала оккупации;

- осуждение практики призыва мужчин в ВС РФ и уголовного преследования тех, кто уклоняется от службы в армии страны-оккупанта;

- Требование незамедлительно освободить всех незаконно задержанных граждан Украины и обеспечить их беспрепятственное возвращение на Родину;

- Призыв к международному сообществу продолжить в рамках международной адвокации осуждения нарушений РФ прав человека в Крыму как на двухстороннем, так и на многостороннем уровне.

Эта резолюция вступит в силу после ее принятия Генассамблеей ООН.