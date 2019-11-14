Политика

19:43 14.11.2019

Сенаторы США от обеих партий поддерживают назначение Бруйетта министром энергетики

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Сенаторы США от обеих партий поддерживают назначение Бруйетта министром энергетики

Влиятельные американские сенаторы высказались в четверг в поддержку назначения Дэна Бруйетта на пост министра энергетики США.

"Президент сделал мудрый выбор, и я поддерживаю вашу кандидатуру", - заявил заместитель главы комитета по энергетике сената США, демократ Джо Манчин.

Аналогичную позицию заняла и глава комитета - республиканка Лиза Мерковски.

В четверг в комитете проходят слушания по вопросу об утверждении Бруйетта на пост главы Минэнерго. В настоящее время он занимает должность заместителя министра энергетики. Нынешний руководитель министерства Рик Перри ранее объявил, что покинет свой пост в декабре 2019 года.

Сначала по этой кандидатуре проголосуют в комитете по энергетике, а затем - уже сенат в полном составе.

Бруйетт заверил сенаторов, что не играл никакой роли в расследуемом палатой представителей деле о контактах американской администрации с Украиной. "Расследование, которое проводит палата представителей, никак не связано со мной", - заявил он на слушаниях в сенате в четверг.

Бруйетт пояснил, что довольно много занимался вопросами энергетики в Европе. В частности, он участвовал в попытках Вашингтона найти альтернативы для европейских стран российскому проекту газопровода "Северный поток-2".

"Мы очень активно работали над тем, чтобы предложить альтернативные решения", - рассказал он.

В палате представителей в настоящее время проводят расследование, цель которого - выяснить, использовал ли президент США Дональд Трамп свое служебное положение для того, чтобы добиться от Киева помощи в борьбе против своего политического оппонента - бывшего вице-президента США Джо Байдена. Некоторые аспекты этого дела касается работы его сына, Хантера, членом совета директоров нефтегазовой компании Burisma Limited на Украине.

Расследование инициировано конгрессменами-демократами, считающими, что Трампу в случае появления доказательств его вины можно будет объявить импичмент.

Теги: #сша #минэнерго #сенат
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