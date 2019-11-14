Политика

18:40 14.11.2019

В Совете по свободе слова при президенте Украины исключают введение уголовной ответственности за дезинформацию

1 мин читать

 Введение уголовной ответственности за распространение недостоверной информации и оценочных суждений исключено, заявил первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук в ходе первого заседания Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства в четверг, участники заседания заслушали информацию представителей Национальной полиции и Министерства внутренних дел относительно производств, открытых в связи с угрозами журналистам интернет-издания "Радио Свобода".

В свою очередь Максимчук подчеркнул, что возможность введения уголовной ответственности за распространение дезинформации исключена.

"Речь не идет вообще о введении уголовной ответственности за распространение недостоверной информации. Так же не может быть какой-либо ответственности за оценочные суждения", - сказал Максимчук.

Он также отметил, что против Украины ведется информационная агрессия, от которой необходимо защищаться. "Безусловно, мы должны найти такие инструменты защиты, которые не влияют на свободу слова, честные медиа", - добавил замминистра.

Кроме того, участники заседания приняли регламент Совете по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины.

Теги: #сми #информация #уголовная_ответственность
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:04 13.11.2019
Комитет ВР по информполитике презентовал концепцию нового закона о стандартах работы СМИ

Комитет ВР по информполитике презентовал концепцию нового закона о стандартах работы СМИ

18:08 13.11.2019
Необходимо создать систему, которая без вмешательства государства определит стандарты работы медиа – Потураев

Необходимо создать систему, которая без вмешательства государства определит стандарты работы медиа – Потураев

16:48 09.11.2019
Зеленский поручил Кабмину разработать общий стандарт новостей для СМИ

Зеленский поручил Кабмину разработать общий стандарт новостей для СМИ

19:43 08.11.2019
Издание The New York Times исправило карту Украины без Крыма

Издание The New York Times исправило карту Украины без Крыма

17:29 08.11.2019
Представитель ОБСЕ по свободе СМИ обеспокоен обысками у владельца "Прямого"

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ обеспокоен обысками у владельца "Прямого"

18:06 06.11.2019
В проекте рекомендаций слушаний Рады содержится призыв к Зеленскому ужесточить ответственность за препятствование деятельности СМИ

В проекте рекомендаций слушаний Рады содержится призыв к Зеленскому ужесточить ответственность за препятствование деятельности СМИ

15:46 06.11.2019
Нардеп Ткаченко предлагает применять штрафные санкции к убыточным СМИ

Нардеп Ткаченко предлагает применять штрафные санкции к убыточным СМИ

20:14 05.11.2019
МИД надеется на приглашение на конференцию ОБСЕ по свободе СМИ в Москве представителей демократических стран

МИД надеется на приглашение на конференцию ОБСЕ по свободе СМИ в Москве представителей демократических стран

13:58 30.10.2019
Украина должна ввести ограничения на владение СМИ гражданами РФ и участие в них российского капитала

Украина должна ввести ограничения на владение СМИ гражданами РФ и участие в них российского капитала

14:14 25.10.2019
В Офисе президента не считает социальные сети альтернативой традиционным СМИ

В Офисе президента не считает социальные сети альтернативой традиционным СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский обсудил с послами стран "Большой семерки" ход реформ в Украине

Зеленский и Туск обсудили вопросы энергобезопасности в Европе и строительство "Северного потока-2"

Трамп считает, что добился прогресса по проблеме С-400 на переговорах с Эрдоганом - советник президента США

Арахамия и Герус заявили, что муж Скороход пытался влиять на голосования депутатов в комитете по энергетике

Зеленский надеется на дальнейшую поддержку Украины Австрией и принял приглашение посетить эту страну с официальным визитом

ПОСЛЕДНЕЕ

Сенаторы США от обеих партий поддерживают назначение Бруйетта министром энергетики

Зеленский обсудил с послами стран "Большой семерки" ход реформ в Украине

Кандидат на пост министра энергетики США отверг причастность к "украинскому делу"

Нардепы приняли смету Рады на 2020 год в 2 млрд грн

Рада приняла в 1-м чтении законопроект о передаче громадам земель госсобственности за пределами населенных пунктов

Зеленский и Туск обсудили вопросы энергобезопасности в Европе и строительство "Северного потока-2"

Альтернативой минским договоренностям может быть только Вашингтонский договор - Порошенко

Трамп считает, что добился прогресса по проблеме С-400 на переговорах с Эрдоганом - советник президента США

Госбюджет-2020 разрушает децентрализацию и социальные программы - Порошенко

Арахамия и Герус заявили, что муж Скороход пытался влиять на голосования депутатов в комитете по энергетике

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА