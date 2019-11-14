В Совете по свободе слова при президенте Украины исключают введение уголовной ответственности за дезинформацию

Введение уголовной ответственности за распространение недостоверной информации и оценочных суждений исключено, заявил первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук в ходе первого заседания Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства в четверг, участники заседания заслушали информацию представителей Национальной полиции и Министерства внутренних дел относительно производств, открытых в связи с угрозами журналистам интернет-издания "Радио Свобода".

В свою очередь Максимчук подчеркнул, что возможность введения уголовной ответственности за распространение дезинформации исключена.

"Речь не идет вообще о введении уголовной ответственности за распространение недостоверной информации. Так же не может быть какой-либо ответственности за оценочные суждения", - сказал Максимчук.

Он также отметил, что против Украины ведется информационная агрессия, от которой необходимо защищаться. "Безусловно, мы должны найти такие инструменты защиты, которые не влияют на свободу слова, честные медиа", - добавил замминистра.

Кроме того, участники заседания приняли регламент Совете по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины.