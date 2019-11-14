Нардепы приняли смету Рады на 2020 год в 2 млрд грн

Народные депутаты приняли смету Верховной Рады на 2020 год, которая совокупно составляет 2 млрд грн.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина, за соответствующее постановление №2433 проголосовали 272 депутата на пленарном заседании в четверг.

На осуществление законодательной деятельности в 2020 году парламент предусмотрел немногим более 1 млрд грн, из которой на заработную плату нардепам - 642 млн грн, на командировки депутатов - почти 23 млн грн.

Еще 765 млн грн будет израсходовано на зарплату сотрудников Верховной Рады, 144 млн грн - на содержание административных зданий, 97 млн грн - на автобазу парламента.