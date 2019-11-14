Политика

17:09 14.11.2019

Зеленский и Туск обсудили вопросы энергобезопасности в Европе и строительство "Северного потока-2"

1 мин читать
Зеленский и Туск обсудили вопросы энергобезопасности в Европе и строительство "Северного потока-2"

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Дональдом Туском, в ходе которого стороны обсудили ход реализации договоренностей 21-го саммита Украина – Евросоюз, а также вопросы энергобезопасности в Европе.

"Отдельной темой разговора была энергетическая безопасность в Европе и ситуация с реализацией проекта "Северный поток - 2". Собеседники согласились относительно важности безусловного соблюдения всеми государствами - членами Европейского Союза энергетического законодательства ЕС", - сообщает пресс-служба главы Украинского государства в четверг.

Туск приветствовал существенную активизацию реформ в Украине, в частности в контексте выполнения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Зеленский поблагодарил Туска за весомую личную роль в развитии сотрудничества между Украиной и ЕС во время его пребывания в должности президента Евросовета и пожелал успехов в дальнейшей деятельности. Со своей стороны Туск заверил в своей неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также реформ в Украинском государстве.

Теги: #туск #северный_поток_2 #зеленский #энергобезопастность
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:00 14.11.2019
Зеленский подписал закон о создании Единой государственной е-системы в сфере строительства

Зеленский подписал закон о создании Единой государственной е-системы в сфере строительства

14:11 14.11.2019
Зеленский надеется на дальнейшую поддержку Украины Австрией и принял приглашение посетить эту страну с официальным визитом

Зеленский надеется на дальнейшую поддержку Украины Австрией и принял приглашение посетить эту страну с официальным визитом

12:26 14.11.2019
Зеленский поблагодарил Минфин за погашение задолженностей по зарплате перед шахтерами

Зеленский поблагодарил Минфин за погашение задолженностей по зарплате перед шахтерами

10:59 14.11.2019
Киев не планирует двустороннюю встречу Путина и Зеленского - Пристайко

Киев не планирует двустороннюю встречу Путина и Зеленского - Пристайко

20:14 13.11.2019
Президент подписал закон о введении процедуры аудита безопасности дорог

Президент подписал закон о введении процедуры аудита безопасности дорог

10:07 13.11.2019
Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" убеждал нардепов проголосовать за законопроект о создании рынка земли – Верещук

Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" убеждал нардепов проголосовать за законопроект о создании рынка земли – Верещук

17:18 12.11.2019
Обустройство КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" почти завершено, эти пункты вскоре посетит Зеленский - Криклий

Обустройство КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" почти завершено, эти пункты вскоре посетит Зеленский - Криклий

14:54 12.11.2019
Зеленский подписал закон о приближении таможенного законодательства Украины к стандартам ЕС в вопросе защиты интеллектуальной собственности

Зеленский подписал закон о приближении таможенного законодательства Украины к стандартам ЕС в вопросе защиты интеллектуальной собственности

13:31 12.11.2019
Зеленский назначил Синегубова главой Полтавской ОГА

Зеленский назначил Синегубова главой Полтавской ОГА

12:54 12.11.2019
Трамп пообещал на этой неделе опубликовать первый разговор с Зеленским

Трамп пообещал на этой неделе опубликовать первый разговор с Зеленским

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Трамп считает, что добился прогресса по проблеме С-400 на переговорах с Эрдоганом - советник президента США

Арахамия и Герус заявили, что муж Скороход пытался влиять на голосования депутатов в комитете по энергетике

Зеленский надеется на дальнейшую поддержку Украины Австрией и принял приглашение посетить эту страну с официальным визитом

Нардеп от "Слуги народа" Скороход заявляет о давлении на ее семью со стороны Офиса президента

Украина не может иметь никаких финансово-экономических отношений с Россией - Загороднюк

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада приняла в 1-м чтении законопроект о передаче громадам земель госсобственности за пределами населенных пунктов

Альтернативой минским договоренностям может быть только Вашингтонский договор - Порошенко

Трамп считает, что добился прогресса по проблеме С-400 на переговорах с Эрдоганом - советник президента США

Госбюджет-2020 разрушает децентрализацию и социальные программы - Порошенко

Арахамия и Герус заявили, что муж Скороход пытался влиять на голосования депутатов в комитете по энергетике

Арахамия будет лично ставить вопрос об исключении Скороход из фракции "Слуга народа"

Пристайко: у нас с Ермаком нет профессиональной ревности

Нардеп от "Слуги народа" Скороход заявляет о давлении на ее семью со стороны Офиса президента

Арахамия не исключает ротации в парламентских комитетах в ближайшее время

Пристайко об упразднении должности спецпредставителя США по Украине: Нужно вернуться к "формату Нуланд"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА