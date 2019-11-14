Трамп считает, что добился прогресса по проблеме С-400 на переговорах с Эрдоганом - советник президента США

Президент США Дональд Трамп полагает, что он смог добиться прогресса по вопросу российских систем ПВО С-400 на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщают американские СМИ со ссылкой на советника американского лидера Келиэнн Конуэй.

"Трамп полагает, что он добился прогресса (на переговорах - ИФ) с Эрдоганом по С-400", - сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Конуэй.

В то же время, Эрдоган заявил, что его страна не может отказаться от российских систем С-400 в пользу американских систем Patriot, сообщает Bloomberg.

Эрдоган пояснил, что отказ от С-400 невозможен, учитывая существующее стратегическое партнерство с РФ.

При этом он напомнил, что Турция все еще готова купить американские системы Patriot, однако не в качестве замены С-400.

Эрдоган предложил американской стороне сформировать рабочую группу для урегулирования проблемы вокруг приобретенных Анкарой у РФ систем ПВО С-400. Турецкий лидер отметил, что работу такой группы может координировать НАТО.

Эрдоган пояснил, что в группу должны войти главы Минобороны обоих стран, а также пресс-секретарь и специальный советник президента Турции Ибрагим Калым и советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

Накануне президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с Эрдоганом выразил надежду на решение проблемы, связанной с покупкой Анкарой С-400. Трамп подчеркнул, что покупка Турцией современного российского вооружения, такого как С-400, "является проблемой для нас". При этом он назвал Анкару важным союзником США и ключевым членом НАТО.