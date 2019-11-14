Политика

15:47 14.11.2019

Госбюджет-2020 разрушает децентрализацию и социальные программы - Порошенко

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Госбюджет-2020 разрушает децентрализацию и социальные программы - Порошенко

Предложенный правительством государственный бюджет на 2020 год разрушает проводившуюся пять лет децентрализацию и сокращает запущенные в последние годы социальные программы, считает пятый президент Украины Петр Порошенко.

"После того, как был нанесен мощный удар европейской интеграции Украины в виде принятия законов, которые разрушают наши обязательства в рамках Соглашения об ассоциации, в частности, изменения в судебной реформе, мы имеем удар по еще одной чрезвычайно успешной реформе. Пять лет наша команда занималась реформой децентрализации. В чем она заключается? Это не только дополнительные права территориальным общинам, это и финансовое обеспечение деятельности территориальных общин в автоматическом режиме. Что произошло сейчас? Сейчас деньги, которые принадлежат местному самоуправлению, забрали на Киев. Для того, чтобы киевский чиновник в офисе президента или в правительстве вместо общины определял - даст ли он деньги на школу, детский сад, местную дорогу, больницу, освещение улиц или нет", - цитирует Порошенко пресс-служба партии "Европейская солидарность".

Главной целью принятых изменений, уверен Порошенко, является увеличение коррупционной составляющей в перераспределении средств накануне местных выборов 2020 года.

Кроме того, отметил он, предложенный бюджет не предполагает повышения социальных стандартов, несмотря на все обещания действующей власти.

"Все реформы - начиная с сельской медицины - на это у них денег нет. Начиная от телемедицины, от которой зависят миллионы украинцев. Сегодня мы фактически перекрыли финансирование тех проектов, куда уже потрачено миллиарды государственных средств", - подчеркнул Порошенко.

Речь идет, в том числе, и о субсидиях, и об уровне минимальной пенсии, повышение которой в первом полугодии 2020 года не предусмотрено. Отсутствует финансирования строительства жилья для контрактников, отменена "тринадцатая пенсия" и помощь многодетным семьям.

"Вспомните, в этом году мы ввели для наименее защищенных слоев населения - для пенсионеров, которые получают минимальную пенсию - 13-ю пенсию. Эта программа также не нашла своего отражения в проекте Государственного бюджета. Помощь семьям с детьми - на третьего, четвертого ребенка, до полутора тысяч гривень ежемесячно семьи многодетные получали, сейчас это также не является приоритетом", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщалось, 14 ноября Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2020 год, проект закона №2000 в целом поддержали 280 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Доработанный ко второму чтению проект государственного бюджета на 2020 год предусматривает 1,2 млрд грн на создание Бюро финансовых расследований, на финансирование разработки и реализации государственных инвестиционных проектов предлагается выделить 1,84 млрд грн, в частности в сфере здравоохранения – 772,5 млн грн, транспортной инфраструктуры – 390 млн грн, охраны окружающей среды – 190 млн грн, образования – 180 млн грн.

Помимо этого проект госбюджета предусматривает 52,76 млн грн на финансирование Агентства по управлению государственным долгом.

В целом доходы проекта госбюджета на 2020 год предусмотрено в размере 1,84 трлн грн, что на 14,18 млрд грн больше по сравнению с проектом госбюджета, подготовленного к первому чтению. В том числе доходы общего фонда предлагается предусмотреть в 965,9 млрд грн, что на 11,9 млрд грн больше, чем было заложено в предыдущем документе.

Расходы проекта госбюджета предлагается определить в 1,18 трлн грн, в том числе по общему фонду – 1,053 трлн грн.

Предельный объем дефицита госбюджета предлагается установить в размере 94,275 млрд грн, в том числе дефицит общего фонда – 72,365 млрд грн.

Помимо этого, в ходе обсуждения народные депутаты поддержали поправку, согласно которой поступления от акциза на топлива перераспределяются из Дорожного фонда в местные бюджеты.

Теги: #бюджет #порошенко
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