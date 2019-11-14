Арахамия и Герус заявили, что муж Скороход пытался влиять на голосования депутатов в комитете по энергетике

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и председатель парламентского комитета по энергетике Андрей Герус заявили, что муж народного депутата Анны Скороход Алексей Алякин пытался влиять на работу народных депутатов и решения, который они принимают при подготовке законопроектов.

"На самых заседаниях комитета Алякин не присутствовал, его видели в стенах комитета. Он общался с некоторыми нашими народными депутатами, высказывался в достаточно неприятной манере при общении с депутатами нашего комитета во время дискуссионных моментов, например, когда решался вопрос кто будет главой подкомитета по атомной энергетике. Мы пытались решить эту проблему внутри комитета. Я видел, что Скороход про меня на телевидении говорила, но за два месяца ни одного выражения в ее сторону я себе не позволил, потому что считал, что мы внутри должны решить эту ситуацию. К огромному сожалению, она все больше и больше всем своим видом демонстративно показывала, что выступает больше против фракции и будет делать все, чтобы мешать нам принимать какие-то законопроекты", - заявил председатель комитета по энергетике Андрей Герус.

Он отмечает, что Анна Скороход последний месяц работы выступала против всех решений комитета и за те положения, которые комитетом отвергались.

"Была история, что депутатам обещали сделать их "неприятно знаменитыми" в СМИ", - сказал Герус.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что к нему как минимум дважды обращались члены комитета по энергетике и жаловались на давление со стороны Алексея Алякина, который находится в гражданском браке с Анной Скороход.

"Алякин угрожал депутатам, которые работают в профильном комитете, я не буду называть фамилии, потому что им угрожали люди из криминальных кругов и я не хочу никого подставлять. Сейчас дойдет до того, что будем предоставлять охрану каждому члену комитета, зачем это делать?", - сказал Арахамия.

После обвинений со стороны Арахамии с трибуны Рады в адрес Скороход о том, что она якобы неоднократно предлагала другим депутатам деньги за "решение" тех или иных вопросов, Скороход заявила журналистам : "Давиду Арахамии привет. Я никогда никому ничего не предлагала. Очень красивый шаг, спасибо. Давайте еще какую-то гадость придумаем за то, что я высказываю свое мнение"

По данным СМИ, А.Алякин – российский бизнесмен, объявленный Россией в международный розыск по подозрению в мошенничестве. Его с 2015 года заочно обвиняют в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Принадлежащий ему банк "Пушкино" лишили лицензии 30 сентября 2013 года. Агентство по страхованию вкладов обнаружило, что деньги из него расхищали под видом выдачи кредитов юридическим лицам, которых насчитали более 80. Речь идет о сумме около 10 миллиардов российских рублей, что в долларовом эквиваленте составляет около 500 миллионов.

Украинские правоохранители задерживали Алякина по запросу России, но потом отпустили.

В 2013 году Алякин получил украинское гражданство, однако в июле 2018 года Государственная миграционная служба Украины аннулировала его. В украинской собственности Алякина числится строительная компания "Прогресс Буд" в Борисполе.

20 марта 2016 года Алякин был заочно арестован постановлением Тверского районного суда Москвы.