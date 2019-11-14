Зеленский надеется на дальнейшую поддержку Украины Австрией и принял приглашение посетить эту страну с официальным визитом

Президент Владимир Зеленский на встрече с министром европейских, интеграционных и иностранных дел – федеральным министром ведомства федерального канцлера по делам Европейского Союза, искусств культуры и средств массовой информации Австрии Александром Шалленбергом высказал надежду, что новое правительство Австрии продолжит поддерживать Украину в вопросах противодействия российской агрессии и сохранении режима санкций против РФ.

Как сообщила пресс-служба Офиса президента в четверг, Зеленский ознакомил министра с последними шагами украинской власти для мирного урегулирования ситуации на востоке страны.

Глава государства поблагодарил за недавнее решение федерального правительства Австрии выделить EUR1 млн для улучшения гуманитарной ситуации на Донбассе. Кроме того, Зеленский призвал австрийский бизнес увеличивать инвестиции в украинскую экономику, которые сейчас составляют более $1,16 млрд.

Зеленский приветствовал проведение Года культуры Украины в Австрии и Года культуры Австрии в Украине в текущем году.

Кроме того, Зеленский принял приглашение федерального президента Австрии Александра ван дер Беллена осуществить официальный визит в Австрию.